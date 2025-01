Dina Boluarte llegó a la sede del Ministerio Público para declarar por caso Cofre

La presidenta de la República, Dina Boluarte, llegó a la sede del Ministerio Público para dar sus declaraciones respecto al caso Cofre. La llegada de la jefa de Estado se da en un contexto de citación para declarar por la investigación que se le sigue por el presunto uso de un vehículo oficial para facilitar la duda de Vladimir Cerrón.

La Fiscalía de la Nación apertura la investigación contra la mandataria por el presunto encubrimiento personal en el mencionado caso. Asimismo, el caso incluye además a otras cinco personas, entre ellas, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez.

La presidenta llegó a la sede de la Fiscalía acompañada de un alto contingente policial, sin embargo, no se le vio bajar del vehículo oficial, sino que ingresó directamente hacia el estacionamiento de la institución.

Este caso suma una pesquisa más sobre la presidenta de la República y su círculo más cercano, en el que se incluye el presunto abandono del cargo debido a una cirugía estética que no fue informada y que habría tomado lugar a mediados de 2023. Justamente sobre este caso, recientemente, la presidenta se pronunció.

Bastante ofuscada y entre gritos, la jefa de Estado explicó que su operación a la nariz se debió a que una desviación en el tabique y problemas en los cornetes no le permitían respirar con normalidad. Ello, en sus palabras, no le permitía ejercer su labor con normalidad cuando viajaba al interior del país.

"No queridas hermanas y hermanos. Yo ingresé en la noche del 28 de junio para hacer uso 40 minutos, con anestesia local, para que me pudieran corregir el tabique desviado que tenía y los cornetes crecidos que no me dejaban respirar y cada vez que iba a provincia a trabajar me ahogaba y me asfixiaba. Y eso tenían conocimiento mis ministros. Y nunca dejé de trabajar", argumentó.