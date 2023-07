Alcalde de Comas: Sé que estoy usurpando funciones pero no permitiré más muertes en vía Pasamayito

En entrevista a Exitosa, el alcalde de Comas, Ulises Villegas, anunció la instalación de gibas en la denominada 'Curva del Diablo' de Pasamayito. A pesar de reconocer la presunta usurpación de funciones, aseguró que lo hace para que no ocurran más muertes en dicha vía.

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, el burgomaestre señaló que sus vecinos merecen vivir "tranquilos y seguros", y recordó que es su deber como autoridad distrital protegerlos.

Por otro lado, Villegas compartió su sorpresa ante la ausencia de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (EMAPE), en la séptima zona de Collique, tras el lamentable incidente. Al respecto, apuntó que los residentes del lugar también son "ciudadanos de Lima", por lo que deberían interesarse por lo acontecido.

En ese sentido, invitó a Rafael López Aliaga a que envíe a "quien corresponda" para que la Municipalidad de Comas y la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) empiecen a trabajar juntos frente a esta problemática.

"Me sorprende que EMAPE no esté acá, debería estar acá. Es importante el diálogo, la conversación, que es lo que buscan nuestros vecinos. Y cada uno de los que están acá, son ciudadanos de Lima, Comas no es ajeno. Señor Rafael López Aliaga, disponga a quien corresponda la acción inmediata para trabajar juntos", añadió en su intervención.