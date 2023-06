Rosa Gutiérrez: Congreso aprueba moción de interpelación a la ministra de Salud

Con 87 votos a favor, 20 en contra y 3 abstenciones, el Congreso aprobó la admisión de la moción de interpelación a la ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, respecto a las acciones que realiza su cartera frente a los casos de dengue en el Perú.

En una nueva sesión del Parlamento, se definirá el día y la hora en el que la titular de Salud deberá asistir para rendir cuentas sobre el plan de acción que se ejecuta para combatir la epidemia del dengue en distintas regiones del país, como en la zona norte.

La moción fue presentada por la bancada de Cambio Democrático - Juntos por el Perú, a la cual se sumaros diversos legisladores de las bancadas de Perú Libre, Fuerza Popular Avanza País, Podemos Perú, Bloque Magisterial de Concertación Nacional y Alianza para el Progreso.

La congresista Sigrid Bazán lideró el debate de la moción de interpelación mencionando que entre los cuestionamientos a la ministra de Salud también se encuentran los insumos utilizados en las fumigaciones domiciliarias y el plan de prevención frente a un fenómeno El Niño.

Además, se le cuestionará sobre el presupuesto de S/35 millones que se anunció serían destinados a los gobiernos regionales para atender esta emergencia, así como el alza de los precios de los medicamentos para la lucha contra el dengue.

Entre los congresistas que se mostraron en contra de la interpelación a Rosa Gutiérrez, se encuentran Edwin Martínez Talavera de la bancada de Acción Popular, quien manifestó que la responsabilidad de la lucha contra el dengue no solo cae en la cartera ministerial de Salud sino también en otros ministros y gobernadores regionales.

Asimismo, los parlamentarios Eduardo Salhuana y Jorge Marticorena Mendoza votaron en contra de la moción 6656.

La ministra del Minsa, Rosa Gutiérrez, señaló que es una mujer firme y aclaró que no renunciará al cargo pese a las críticas de su manejo de la epidemia del dengue en el país.

"Nosotros estamos trabajando con firmeza para poder capacitar a nuestra escuela, reconocer signos de alarma y seguir trabajando. Yo voy a trabajar siempre con esa objetividad y transparencia. No es que me aferre al cargo, no. Soy una mujer preparada, lista para poder trabajar y vamos a seguir redoblando el trabajo", manifestó Rosa Gutiérrez.