Aldo Vásquez cuestiona a la JNJ: "Lamento que se haya permitido un acto inédito y contrario a ley"

El Ministerio Público se encuentra atravesando por uno de los momentos más complicados de su historia gracias a una reciente resolución de la Junta Nacional de Justicia. Gracias a esta cuestionada institución, Patricia Benavides fue repuesta en el cargo de fiscal de la Nación pese a que Delia Espinoza se encuentra ya ejerciendo esa función.

Producto de ello, se registraron bochornosos hechos en la sede de la Fiscalía donde ambos bandos se encontraron en la pugna por el poder.

En medio de esta polémica, Exitosa conversó con Aldo Vásquez, expresidente de la Junta Nacional de Justicia, quien expresó su preocupación por la decisión de esta entidad en un caso que ya estaba cerrado.

Además, el exministro de Justicia aseguró que no se han respeto los procesos correctos en este falló ya que no hubo la unanimidad que requiere este tipo de reconsideraciones.

"La interpretación en este caso es equivocada, no corresponde con la interpretación que ya hizo el Tribunal Constitucional. Además, el Tribunal Constitucional se encarga de subrayar lo que está contenido en la ley, es decir si uno no vota, el tema es simple, no hay unanimidad", indicó a nuestro medio.