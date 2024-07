Alejandro Muñante critica a Corte IDH por exigir anular PL sobre crímenes de lesa humanidad: "Ha caído en un error"

El congresista de Renovación Popular, Alejandro Muñante, calificó como errada la exigencia de la Corte IDH al requerir al Estado peruano que anule el proyecto de ley que pretende prescribir los crímenes de lesa humanidad.

En declaraciones a la prensa, el parlamentario señaló que el pedido del órgano judicial internacional no puede ser aceptado por el Ejecutivo, Legislativo ni el Congreso. Ello debido a que se trataría de una competencia del Tribunal Constitucional.

"La Corte IDH ha caído en un error porque establece que los tres poderes del Estado tienen que adoptar las medidas para dejar sin efecto este proyecto de ley; pero, no es competencia ni del Ejecutivo, ni del Legislativo ni del Poder Judicial dejar sin efecto una ley, sino del Tribunal Constitucional que es un órgano autónomo que no forma parte de los poderes del Estado", expresó.

Muñante aclaró que el proyecto de ley que dispone la prescripción de los crímenes de lesa humanidad no elimina este delito del Código Penal. Según precisó, la propuesta legislativa busca fijar una fecha a partir de la cual se puedan procesar estos ilícitos.

El congresista argumentó que un debido proceso no implicaría enjuiciar a alguien por un hecho que al momento de suscitarse no era tipificado como delito. Sin embargo, indicó que se debería de continuar con el juicio de los delitos que sí se encontraban habilitados.

"Dice la Corte IDH que esta es una ley que prescribe los delitos de lesa humanidad. Lo que se ha establecido en la ley es la fecha en la que se va a poder procesar estos delitos. (...) No se puede juzgar a una persona por un hecho que en el momento de cometerlo no era delito, eso está en la misma convención americana de los Derechos Humanos, esto no quiere decir que las personas que fueron juzgadas antes van a anular su sentencia, ellos han sido juzgados por los delitos que en ese momento estaban habilitados y por esos delitos se va a tener que seguir con la condena ", mencionó.