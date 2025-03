Alejandro Muñante propone el cese de los fiscales supremos: Son tan responsables como Santiváñez

El congresista de Renovación Popular, Alejandro Muñante, anunció que está trabajando en un proyecto de ley para reformar el sistema de justicia, el cual incluirá, entre otras propuestas, la destitución de los fiscales supremos en funciones.

En entrevista con Canal N, el parlamentario indicó que el Congreso censuró a Juan José Santiváñez, debido a que no dio la talla en la lucha contra la delincuencia. Agregando que, bajo el mismo criterio, se debería "censurar" a los fiscales supremos.

"Estamos elaborando la propuesta, hemos censurado al ministro Santiváñez por no haber dado la talla ante la creciente inseguridad ciudadana, pero bajo el mismo criterio debemos censurar a los fiscales supremos. El problema está en que no lo podemos hacer porque no tenemos esa competencia, pero ya tienen la censura social", declaró.