"Nos vemos en el 2026": Santiváñez y su mensaje de despedida del Ministerio del Interior

El Ministerio del Interior (Mininter) organizó una ceremonia de despedida al extitular de la cartera, Juan José Santiváñez. Al culminar la ceremonia, el censurado ministro brindó palabras de agradecimiento y aseguró que se le volverá a ver "en el 2026".

Durante el evento, Santiváñez ofreció un discurso en el que subrayó su dedicación para fortalecer la seguridad ciudadana y defendió su gestión. Al concluir, su frase "Nos vemos en el 2026" generó especulaciones sobre sus planes políticos futuros.

"Solo me queda decirles muchísimas gracias, gracias a todos ustedes, gracias a todo el equipo que me acompañó, gracias a mi familia que me acompaña, gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta travesía del servicio al país. Solamente me queda decirles una cosa final, nos vemos en el 2026", mencionó.