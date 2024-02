Alejandro Soto negó reunión con asesores Patricia Benavides: "No he cometido delito alguno"

El presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto, negó haberse reunido con asesores de la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, para realizar negociaciones de pedidos suyos a cambio de beneficios de índole procesal.

Mediante su cuenta oficial de 'X', antes Twitter, Soto Reyes hizo público un comunicado donde hace referencia a las declaraciones emitidas por el exasesor de Benavides, Jaime Villanueva.

"Reitero lo dicho anteriormente: NO me he reunido con asesores o ex asesores de la fiscal de la Nación. Jamás he tenido interés en negociar beneficios personales o ejercer presión a funcionarios, pues no he cometido delito alguno", escribió este viernes 09 de febrero.