Rafael Vela le dio toda la información a Gustavo Gorriti para "cercar a Alan García", según Jaime Villanueva

El exasesor de Patricia Benavides, Jaime Villanueva, brindó nuevas declaraciones ante el despacho de la fiscal suprema Delia Espinoza, donde asegura que Rafael Vela le habría brindado al periodista Gustavo Gorriti, información para "cercar" al fallecido expresidente de la República, Alan García.

Según las nuevas respuestas de Villanueva, se involucran al coordinador del Equipo Especial Lava Jato, el fiscal Rafael Vela Barba, así como al periodista Gustavo Gorriti y al exmandatario fallecido, Alan García.

"Yo le dije anda habla con Gustavo Gorriti, y él me comentó que fue a hablar con él y literal me dijo 'Jaimito he hablado con Gustavo y le he cobrado lo de Alan García, porque yo a él a Gustavo le di toda la información para cercar a García'", dijo Jaime Villanueva.