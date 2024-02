Testimonios de Jaime Villanueva: Patricia Benavides habría coordinado con Keiko Fujimori para remoción de JNJ

09/02/2024 / Exitosa Noticias / Judiciales

Nuevos testimonios de Jaime Villanueva, exasesor de Patricia Benavides, salieron a la luz y estos apuntan que la lideresa de Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori, coordinó con la extitular del Ministerio Público (MP) para lograr la remoción de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Presunto acercamiento de FP y Patricia Benavides

Durante la declaración al despacho de la fiscal suprema Delia Espinoza, el ahora colaborador del Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder (EFICCOP) dio cuenta de una serie de episodios que darían cuenta un presunto consenso entre la cúpula de FP y Benavides Vargas para el referido fin.

De acuerdo a Villanueva Barreto, la exfiscal de la Nación le comentó a él y Miguel Girao (otro exasesor), a través de una llamada, acerca de un presunto acercamiento con el partido naranja.

"Me dijo que ella estaba coordinando con la alta dirección de Fuerza Popular, yo entiendo que con la señora Fujimori. Antes ya me había dicho que había conseguido un canal directo con Keiko (Fujimori) y (Luis) Galarreta", manifestó en el testimonio al que tuvo acceso Infobae Perú.

Sobre el caso

En ese sentido, apuntó que la interposición de la denuncia por parte de Patricia Chirinos debido al presunto delito de prevaricato contra la Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima— tras imponer una medida cautelar a favor de la JNJ— nació por una exigencia de FP.

Y es que según indicó, el fujimorismo colocó como tiempo estipulado las 2:00 p. m. del 7 de noviembre del 2023 a fin de que se oficialice un nuevo intento para sacar a los magistrados de la JNJ. Al respecto, reafirmó que el círculo de la extitular del MP (fiscal Álvaro Castañeda y otro de sus asesores, Abel Hurtado) le entregó dicha delación a Chirinos Venegas a fin de que la haga pasar como suya.

No obstante, mencionó que FP no cumplió con el acuerdo. "Recuerdo que ese día cuando volvieron de Arequipa, Patricia Benavides y Miguel Girao, vinieron a la oficina por la tarde, Patricia estaba molesta porque los de Fuerza Popular la habían engañado, yo le había dicho a Patricia eso, porque ese día, yo estuve coordinando con la congresista Moyano, que era la congresista con la que yo coordinaba de Fuerza Popular", declaró.

Del mismo modo, apuntó que la bancada fujimorista trató de exculparse ante lo ocurrido. "A mí Moyano me decía que en el Congreso no había el acuerdo, me dijo 'tu jefa está que presiona a mi jefa', pero aquí no hay acuerdo con las otras bancadas, eso me dijo Martha Moyano, entonces yo le decía eso a Patricia Benavides, pero ella me dijo que no, que la alta dirección de Fuerza Popular se había comprometido, la cosa es que al final no se hizo", manifestó.

Finalmente, aseguró que la denuncia constitucional de la Fiscalía de la Nación contra María Cordero Jon Tay responde a un "mensaje al Congreso" de que si no cumplen los acuerdos habrá consecuencias similares.

¿Cómo habría operado Benavides en la Fiscalía?

De acuerdo al equipo especial liderado por Marita Barreto, Patricia Benavides direccionó decisiones claves del Parlamento— como la designación del defensor del Pueblo, el intento de remoción a los integrantes de la JNJ y la inhabilitación de Zoraida Avalos— a través del archivamiento de investigaciones preliminares de congresistas que votaron a favor de su conveniencia.

