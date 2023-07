Alex Flores confirma que también renunció al partido de Perú Libre por "traicionar sus principios e ideología"

27/07/2023 / Exitosa Noticias / Política

El congresista Alex Flores confirmó que no solo ha renunciado a la bancada de Perú Libre, sino también al partido. Según precisó el legislador, tomó dicha decisión luego de que la agrupación política del lápiz se uniera a Fuerza Popular para integrar la nueva Mesa Directiva del Congreso.

En entrevista con Exitosa para el programa Informamos y Opinamos con Karina Novoa, el parlamentario recalcó que optó por dejar esta agrupación tras considerar que ya no sigue los lineamientos de su fundación. Según señaló, no puede continuar inscrito allí para "no traicionar" a quienes confiaron en el partido en 2021.

"He renunciado a ambas cosas. Primero, a la bancada de Perú Libre; segundo, al partido, porque lamentablemente se han alejado de la línea política, ideológica y programática de izquierda. Yo, por cuestiones de conciencia, principios, mis ideales y aquellos que confiaron en nosotros, no puedo continuar en un partido ni bancada que ha traicionado sus principios e ideología", declaró en nuestro medio.

Perú Libre, "sentado" con la derecha

En esa misma línea, respondió a los argumentos de Vladimir Cerrón que sostienen que Perú Libre no se ha aliado con el sector de la derecha en el Legislativo. Y es que, para Alex Flores, esto no se evidencia en la práctica, pues lograron ingresar a la Mesa Directiva del Congreso junto a las bancadas del Bloque País.

"El criterio de la verdad es la práctica y, en la práctica, estamos viendo que Perú Libre se ha sumado al bloque de la derecha. Por lo tanto, queda claro que aquí Perú Libre es el que claudicado. Tenemos una Mesa Directiva del Congreso de la República controlada por los partidos de derecha", aseveró.

La justificación de Vladimir Cerrón

Cabe decir que el líder y fundado del partido Perú Libre, Vladimir Cerrón, respondió a las críticas en contra de su agrupación política. Y es que el exgobernador regional de Junín argumentó que la unión de la bancada de izquierda con el Bloque País era el único camino para llegar a la Mesa Directiva.

"La mesa se gana con votos. ¿Y la izquierda cuántos votos tiene en el parlamento? Escasamente 15, porque el resto es socialdemocracia, financiada por las oenegés de los yanquis, que son derecha. El resto son el grupo de "Los Niños". Entonces, yo no sé cuál es más nocivo, si ir con "Los Niños", altamente cuestionados, o ir con la derecha, altamente cuestionada, también, pero es viable una victoria ahí", había indicado en Canal N.

De esta manera, el congresista de la República, Alex Flores, confirmó su salida de la bancada y del partido de Perú Libre, ya que considera que la unión de esta agrupación con Fuerza Popular es una "traición a sus principios e ideología".