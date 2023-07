Vocera de Fuerza Popular tras ganar elección a la Mesa Directiva: Triunfó la democracia y la estabilidad que necesita el Perú

En entrevista con Exitosa, la vocera de Fuerza Popular, Patricia Juárez, consideró que la elección de la lista que integra su bancada para la Mesa Directiva significa el triunfo de la democracia y la estabilidad que requiere el país.

Durante el diálogo con Karina Novoa en Informamos y Opininamos, aseguró que la elección de la lista presidida por Alejandro Soto sería una victoria para la democracia.

Juárez Gallegos reiteró que su agrupación no ha realizado una alianza con la bancada de Perú Libre, asegurando que su participación conjunta es únicamente una "conformación pragmática".

"Es bueno dejar en claro que no se trata de una alianza, no se trata de un matrimonio, no se trata de nada de eso. Simplemente es, digamos, una conformación pragmática", manifestó.