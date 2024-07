Américo Gonza: Ley de organizaciones criminales necesitaba perfeccionarse para evitar persecuciones políticas

En exclusiva para Exitosa, el congresista Américo Gonza señaló que el proyecto de ley que modifica las normas para las llamadas organizaciones criminales. Según el legislador, esta se prestaba para que se pueda hacer persecuciones políticas.

En diálogo con Karina Novoa para Informamos y Opinamos, el representativo nacional fue consultado por sus intereses detrás de la mencionada normativa. Sobre ello, él mencionó que consideró que, debido a la vejez de la norma, esta debía ser modificada.

"Yo sí he defendido la propuesta, porque consideramos que una ley que tiene promulgada veinticuatro años necesitaba ser perfeccionada justamente para evitar vacíos y que los recursos de todos los peruanos que se manejan en inteligencia no se vayan para hacer persecución política", argumentó el perulibrista .

Vale recordar que, a mediados de junio del año 2024, se aprobó en primera votación el dictamen que redefine el delito de organización criminal. Uno de los puntos más criticados de ello, fue el cambio de los procedimientos en los allanamientos judiciales contra bandas criminales.

Es decir, los fiscales y policías, en resumidas cuentas, deberán avisar a los sospechosos cuando vayan a proceder con una intervención. Ello deberá ser así hasta cuando se presente sus abogados con el fin de iniciar las diligencias.

Otro punto para remarcar es que esta propuesta fue presentada por otro miembro de la bancada de Perú Libre, Waldemar Cerrón, hermano del líder de dicho partido, cuya situación judicial es de prófugo.

Hace poco, justamente Américo Gonza, reafirmó no ser el nexo entre el Ejecutivo y el líder político izquierdista. Ello se dio justo después de las declaraciones del exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), Roger Arista, quien aseguró que Cerrón Rojas mantenía comunicación con la alta dirección para amenazarlos.

Sin embargo, ante estas declaraciones, Gonza señaló que el general le tiene cólera. Añadido a ello, explicó que la mitad de las personas están presas sin ser sentenciadas y que la Diviac y Fiscalía han usado esto como una 'caja chica' para sus intereses.

"Mire, esto es un 'armani' más contra mi persona. A mí ya no me sorprende porque no es la primera vez que me sindican de hechos similares (...) Aquí hay una intención de algunos grupos a lo que nosotros en los últimos años hemos desenmascarado, que el sector caviar que maneja buena parte de la Fiscalía, de los órganos de inteligencia y los medios de comunicación", acotó.