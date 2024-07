Caso Rolex: Adrianzén culpa a fiscal de la Nación por filtración de declaraciones de Dina Boluarte

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, expresó su preocupación por la filtración de declaraciones de la presidenta Dina Boluarte en el marco del caso Rolex y aseguró que el responsable de ello es Juan Carlos Villena, fiscal de la Nación.

El premier Gustavo Adrianzén arremetió contra el máximo representante de la Fiscalía, Juan Carlos Villena, a quien acusa de filtrar a la prensa los testimonios de la mandataria en el marco de la investigación que se le sigue por los delitos de enriquecimiento ilícito y por no haber declarado sus bienes.

"El único que puede tener la carpeta fiscal de la señora presidenta es el fiscal de la Nación. Y cómo no nos vamos a disgustar que las declaraciones de la presidenta se filtren a la prensa siendo él el único responsable de la guardia y custodia de dicho documento", sostuvo en diálogo con la prensa.

Como rememoró un reportaje de Punto Final, la presidenta Dina Boluarte declaró ante el Ministerio Público en dos ocasiones por el caso Rolex, el cual también involucra al gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, quien sería el principal beneficiado.

En la primera cita, pactada el 5 de abril, la mandataria testificó que los relojes Rolex y la pulsera Bangle le fueron entregadas en calidad de préstamo por el gobernador ayacuchano.

En la segunda citación, el 15 de mayo, la jefa de Estado reiteró su inocencia de los cargos que se le imputa; sin embargo, decidió que, a partir de ese momento, guardaría silencio argumentando que el despacho del fiscal filtraba sus respuestas a los medios de comunicación.

"Los cargos que se me imputan en esta investigación son totalmente falsos y me declaro inocente y a partir de este momento no voy a continuar con mi declaración, conforme al marco legal, porque su despacho, señor fiscal, filtra mis respuestas a la prensa", dijo la mandataria oralmente, según reveló Punto Final.