Waldemar Cerrón minimiza denuncia del exjefe de la DINI contra Vladimir Cerrón: "No es una fuente objetiva"

El congresista Waldemar Cerrón minimizó la denuncia del exjefe de la DINI, quien reveló la existencia de un vínculo entre el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, y Palacio de Gobierno, ello debido a que el funcionario policial "no es una fuente objetiva".

En conversación con la prensa, el parlamentario rechazó las declaraciones del exjefe de la DINI, Roger Arista, quien declaró que el prófugo líder del Perú Libre mantendría contacto con el Ejecutivo mediante dos congresistas cercanos a su círculo.

Los presuntos parlamentarios involucrados, afirmó Arista, serían Kelly Portalatino y Américo Gonza, quienes se habrían comunicado con el secretario general de la Presidencia, Ernesto Vílchez, con el objetivo de solicitar ayuda de Palacio para evitar la detención del prófugo. Sin embargo, los legisladores involucrados han negado las acusaciones.

"No debemos darle importancia a una información que no tiene una fuente objetiva. Hay dimes y diretes. Yo le agradezco a la congresista Portalatino, quien asegura que ni siquiera conoce a los señores que trabajan en Palacio. No podemos considerar ese tipo de noticias que lo único que quieren es perjudicar la imagen de un político peruano totalmente libre y expuesto a muchas imputaciones", declaró.