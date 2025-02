Anderson cuestiona al Congreso por blindar a Santiváñez pese a "incompetencia": "Solo busca defender a su jefa"

En una reciente entrevista en el programa de radio Exitosa, el congresista Carlos Anderson lanzó duras críticas al Congreso de la República por no censurar al Ministro del Interior (Mininter), Juan José Santiváñez, a pesar de los serios cuestionamientos sobre su gestión. Anderson calificó como "vergonzoso" que el Parlamento se niegue a tomar medidas frente a un caso de incompetencia que, a su juicio, es evidente.

"Que vergonzoso que un Congreso de la República decida no mover, no escuchar, no hablar frente a un caso flagrante en competencia de una persona que está ocupando un puesto, simplemente por defender a su jefa", dijo Carlos Anderson.