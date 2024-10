Anderson sobre ley de terrorismo urbano: A muchos congresistas les gusta la peliculina para salir en TikTok

El congresista Carlos Anderson criticó duramente el reciente debate en el Congreso sobre el proyecto de terrorismo urbano, señalando que muchos de sus colegas parecen más interesados en llamar la atención en redes sociales que en resolver los problemas de seguridad de manera efectiva.

En conversación con Karina Novoa en el programa 'Informamos y Opinamos', Anderson expresó que varios congresistas se dejan llevar por el espectáculo mediático, mencionando que "a muchos congresistas les encanta la peliculina para salir en TikTok", sugiriendo que las discusiones en el hemiciclo a veces parecen más un show que una verdadera búsqueda de soluciones.

Asimismo, el parlamentario también cuestionó la emotiva reacción de Walter Astudillo, ministro del Defensa, durante una reciente sesión, calificando sus lágrimas de "vergüenza ajena". Según Anderson, estas demostraciones emocionales desvían la atención de asuntos cruciales como el manejo del presupuesto y las verdaderas medidas para combatir la delincuencia.

"Las lágrimas del ministro me dan vergüenza ajena, porque se nota que no tiene control emocional de ningún tipo. Están diseñadas también para que hablemos de las lágrimas del ministro y no hablemos del dinero que se está destinando en el presupuesto de una forma irresponsable", subrayó.