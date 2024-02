Aníbal Torres admitió haber infringido regla de conducta: "He incurrido en negligencia"

El expresidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, admitió haber infringido una regla de conducta establecida por el Poder Judicial en el marco del fallido golpe de Estado del pasado 7 de diciembre del 2022.

La disposición implicaba evitar encuentros con testigos del caso. Torres admitió haberse encontrado con el exministro de Defensa, Gustavo Bobbio, en su casa. Ante esto, el exjefe del gabinete pidió disculpas al juez supremo Juan Carlos Checkley, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria.

"Con eso no quiero decir que lo procesen también al señor Bobbio, pero las cosas se han producido así. Ha habido negligencia por no haber advertido yo que el señor Bobbio es testigo. Por ello pido disculpas a usted señor magistrado y, por su intermedio, al señor fiscal, hecho que no se va a volver a repetir", expresó Torres.