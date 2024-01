Aníbal Torres revela que colaboró con Sendero Luminoso contra FF.AA. cuando era decano en la UNMSM

Un gran revuelo ha causado el expremier de Pedro Castillo, Aníbal Torres, tras revelar que colaboró con los terroristas de Sendero Luminoso (SL) contra las Fuerzas Armadas (FF.AA.) cuando se desempeñaba como decano en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

En entrevista a un medio digital, el extitular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) contó que emitió un comunicado expresando su rechazo a que las FF.AA. alberguen el campus universitario a cambio de que los extremistas lo dejaran trabajar tranquilo. Y es que, según Torres, los agentes subversivos interrumpían las clases de los sanmarquinos.

"Me dijo, queremos que saque un comunicado contra los abusos que cometían miembros de las FFAA y la PNP. Les dije, yo saco eso a cambio de que me dejen trabajar. Conforme, doctor. Lo dejamos trabajar a usted, me dijeron", confesó.