Francisco Sagasti y su mensaje a los nuevos candidatos: "Ser presidente es fácil, difícil es gobernar"

En diálogo con Exitosa, el expresidente de la República, Francisco Sagasti, envió un mensaje a los candidatos de las elecciones en 2026 e indicó que "ser presidente es fácil, lo difícil es gobernar".

Francisco Sagasti aconseja a candidatos presidenciales

En conversación con Nicolás Lúcar en el programa 'Hablemos Claro', el exmandatario resaltó la importancia de que las autoridades aprendan de las experiencias de otros países para implementarlas en el contexto particular de nuestro país.

"Ser presidente es muy fácil, lo difícil es gobernar bien. Ese es el tema. Se tiene que entender el contexto internacional, se debe aprender de la experiencia de otros países que han logrado mejorar la calidad de vida de sus habitantes, tenemos que interpretar esas lecciones en el contexto del Perú", declaró.

Asimismo, el exjefe de Estado aseguró que le gustaría conversar con los candidatos presidenciales para explicarles como es el día a día un jefe de Estado y apuntó que en su breve mandato no existieron actos indebido y no se dieron favores a "nadie en particular".

"Me gustaría en algún momento conversar con estos candidatos para contarles como es la vida cotidiana de un presidente, que es lo que hay que hacer, como tiene que vincularse a otras personas, cuando lo hace. En primer lugar, en un gobierno que, por breve que haya sido, no hubo ningún acto indebido, no se dieron favores a nadie en particular y se pensó en el bien común", agregó.

Sagasti pide a los partidos políticos tomar consciencia de la situación del Perú

En esa misma línea, Francisco Sagasti indicó que, en una situación como la que vive el país, las autoridades deben resistir la "tentación autoritaria" y afirmó que el Perú va camino a lo que quiere un "pequeño grupo", donde algunos de ellos pertenecen a la "categoría" de personas vinculadas a organizaciones delictivas.

"En una situación como esta, en primer lugar, resistir la tentación autoritaria. Si crees que esto es malo, imagina cómo sería esto en una dictadura, sería 10 veces peor. Estamos viendo que se están modificando las reglas electorales, el equilibrio de poderes (...) Vamos camino a la imposición de un pequeño grupo que, algunos de ellos pertenecen a la categoría de personas vinculadas a organizaciones delictivas, pero eso no es el destino", sostuvo.

Además, el exmandatario manifestó que hay por lo menos media docena de partidos políticos que si piensan en el futuro del país y que son conscientes del momento del Perú.

"Por lo menos hay una media docena o más o menos un poquito más de partidos, que sí piensan en el futuro del país y que tienen que tomar conciencia que estamos en un momento interno de descomposición institucional muy grave y que el contexto internacional está cambiando", añadió.

De esta manera, el expresidente Francisco Sagasti señaló que le gustaría conversar con los candidatos presidenciales para explicarles como es la vida de un mandatario.