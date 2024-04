Boluarte guardaría silencio en Fiscalía: "Poca transparencia indica que trata de armar algunas cosas", según especialista

En entrevista con Exitosa, el director de la Asociación Civil Anticorrupción Kuskachay, Eduardo Herrera, consideró que la presidenta de la República, Dina Boluarte, guardará silencio ante la Fiscalía, en el marco de la investigación por el caso Rolex. "En el plano ético va a quedar muy mal", añadió.

Durante diálogo con Katyusca Torres Aybar y Pedro Paredes para Exitosa Te Escucha, el especialista precisó que "es poco creíble" la versión que brindan las autoridades involucradas en el caso Rolex.

"La presidenta tiene el deber legal y moral de decir esto me lo compré así, me lo regaló tal, pero la poca transparencia que veo indica que está tratando de armar algunas cosas y estoy casi convencido que mañana ella va a guardar silencio de esta declaración", dijo a nuestro medio.

De tal modo, Herrera cuestionó las declaraciones del gobernador del Cusco, Werner Salcedo, quien reveló que su par de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, le facilitó un reloj de imitación de la reconocida suiza; ello debido a que el especialista considera que se "desacredita los principios éticos de una autoridad".

Además, el director de la Asociación Civil Anticorrupción Kuskachay indicó que, de haber sido un "regalo" el reloj Rolex, la mandataria Boluarte Zegarra no debió recibirlo, ya que tiene capacidad de decisión.

Cabe mencionar que, el experto también se refirió a la citación de la Fiscalía de la Nación a la presidenta para informar sobre la colección de relojes Rolex, por lo que manifestó que Boluarte se acogería al silencio y no declararía para aclarar dicha situación.

"Legalmente acá hay dos planos de análisis, en primer lugar el plano ético y el plano legal, en el plano legal depende las pruebas que existan, como hay pruebas y hay un certificado y si Oscorima no dice nada y ella (Dina Boluarte) no dice nada no hay como avanzar, pero en el plano ético va a quedar muy mal", agregó Herrera.