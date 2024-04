"Mañana termina la historia": Dina Boluarte sí acudirá a Fiscalía este 5 de abril por caso Rolex, confirma ministro Mucho

En entrevista exclusiva a Exitosa, el ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, confirmó que la presidenta Dina Boluarte asistirá a la Fiscalía de la Nación este viernes 5 de abril para brindar su declaración en relación con la investigación en su contra, en el marco del 'caso Rolex'.

Durante diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, el funcionario indicó que mañana "acabará" la controversia a raíz del desconocido origen de los relojes de la mandataria.

Pese a la seguridad de sus palabras, Mucho Mamani reveló que la jefa de Estado no les compartió al Gabinete Ministerial cómo obtuvo el reloj Rolex de acero con oro rosa, que lució en distintas actividades oficiales.

"Mañana termina toda la historia, ya está en manos de la Fiscalía. (¿Ustedes ya tienen la versión de la mandataria) No, no, no", añadió en su intervención.