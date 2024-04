Werner Salcedo: Fiscalía abre investigación preliminar contra gobernador de Cusco por caso Rolex

La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios abrió investigación preliminar contra el gobernador regional de Cusco, Werner Salcedo, por el caso Rolex.

A través de su cuenta oficial de 'X', el Ministerio Público (MP) precisó que las diligencias contra el titular del Gobierno Regional de Cusco es por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, ello por la supuesta adquisición de relojes de alta gama.

Asimismo, la Fiscalía informó que, como parte de las indagaciones, se efectuó el jueves 04 de abril la toma de declaración de Salcedo Álvarez en sede fiscal; la exhibición de los relojes vinculados a la investigación; y la exhibición, visualización, entrega y recepción de mensajes de texto y de WhatsApp de su número de celular.

El gobernador del Cusco, Werner Salcedo, reiteró que sus relojes Rolex son imitaciones y señaló que fueron entregados en el despacho fiscal. Además, aseguró que se presentó voluntariamente ante la Fiscalía de la Nación para colaborar con las investigaciones que le regalaron.

"Hoy, 4 de abril, me he presentado de manera voluntaria al Ministerio Público para colaborar con la investigación fiscal sobre los 02 relojes que, en mi caso, me fueron regalados y reitero que son de IMITACIÓN. Estos artículos se han entregado en el despacho fiscal", escribió en sus redes sociales.