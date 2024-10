CAL abre proceso a Susel Paredes por declarar: "Estoy harta de estar obligada a pertenecer al Colegio de Abogados"

06/10/2024 / Exitosa Noticias / Política

El Colegio de Abogados de Lima (CAL) anunció este sábado 5 de octubre que iniciará de oficio un proceso disciplinario contra la abogada y congresista de la bancada Bloque Democrático Popular, Susel Paredes, por afectar la reputación de la institución.

CAL tras declaración de Susel Paredes

La iniciativa del CAL se da a raíz de las recientes declaraciones de la parlamentaria de "estar harta de estar obligada a pertenecer al Colegio de Abogados", además de mencionar que "un montón de plata se lleva el Colegio de Abogados".

A través de un comunicado en sus redes sociales, el Comité de Administración de la Caja de Previsión Social del Abogado del Ilustre Colegio de Abogados precisó que el 19 de julio de 2024, Susel Paredes Piqué cobró el beneficio por prestación de retiro, otorgado conforme al reglamento de prestaciones de la CAL, lo que equivale más del 100% de sus aportes en 30 años como abogada.

También reportan que la congresista habría hecho uso de los bungalows del Centro de Esparcimiento en Chosica, exclusivos para el agremiado y su familia, lo que contradeciría sus declaraciones de "estar harta de formar parte del CAL".

"El Comité de Administración ha solicitado a la Dirección de Ética Profesional que considere estos hechos descritos para las acciones disciplinarias correspondientes contra Paredes Piqué"

Además, se indica que se ha implementado una sólida estrategia para recuperar el reconocimiento de la institución y restablecer la confianza del público.

"Comportamientos como los mencionados no solo desprestigian a los abogados de Lima, sino también al honorable Colegio de Abogados, cuyos integrantes han sido defensores activos del progreso de la República", expresaron en X.

CAL rechaza declaraciones de Susel Paredes sobre la institución.

Proceso disciplinario contra Susel Paredes

Por último, la institución reitera que sus miembros deben cumplir con los más elevados estándares de conducta profesional, tal como lo estipula el Código de Ética del Abogado. En ese sentido, señaló que "cualquier incumplimiento será rigurosamente investigado y sancionado, a fin de proteger la integridad de la abogacía y preservar la confianza de la sociedad".

"Se inició proceso disciplinario (contra la abogada Susel Paredes) porque daña la imagen del Colegio de Abogados de Lima. Las sanciones son amonestación, suspensión hasta expulsión. (...) No podría ejercer la abogacía", expresó Mauro Leandro, director de ética del CAL a 'Radio Nacional'.

🔵📢 #COMUNICADO | El Comité de Administración de la Caja de Previsión Social del Abogado del Colegio de Abogados de Lima rechaza las declaraciones de la congresista Susel Paredes, quien criticó la obligatoriedad de pertenecer al Colegio, señalando que "un montón de plata se... pic.twitter.com/pievm1NAGz — Colegio de Abogados de Lima (@CALPERUOFICIAL) October 6, 2024

¿Qué dijo Susel Paredes?

Tras darse a conocer la polémica decisión del CAL, la congresista Susel Paredes lamentó que la institución quiera sancionar su opinión. Por ello, señaló que todo se trataría de un proceso más político que jurídico.

"Respeto la decisión de todos; el colegio es quien no respeta la opinión (..). Soy una persona libre, deben respetar mi opinión. Estoy obligada a ejercer mi profesión y ahora no. (...) Esto es más político que jurídico. Además, los congresistas no pueden ser sancionados por sus opiniones", dijo a La República.

De esta manera, el Colegio de Abogados de Lima anunció que iniciarán un proceso disciplinario de oficio contra la abogada Susel Paredes, debido a que sus afirmaciones perjudican la imagen de la institución.