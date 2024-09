Susel Paredes responde a Dina Boluarte por asegurar que hay congresista "influenciados": "Es un insulto"

La parlamentaria del Bloque Democrático Popular, Susel Paredes, respondió a la presidenta de la República, Dina Boluarte, por asegurar que congresistas habrían sido "influenciados" para votar en contra del permiso a su viaje a Estados Unidos.

En declaraciones a la prensa, la parlamentaria calificó como un "insulto" los dichos de la jefa de Estado y aseguró que a ella no la influencia ninguna persona. También, reafirmó que vota según su criterio y consciencia.

"Es un insulto que me digan que a mí alguien me influya. A mí no me ha influido mi padre, no me ha influido mi madre, no me ha influido ninguna pareja que he tenido. ¿Qué me va a influenciar un colega? Yo voto de acuerdo a mi conciencia, mi criterio. Por eso es que yo puedo caminar por la calle", declaró.