Carlos Basombrío arremete contra Santiváñez: "Haga la barbaridad que haga, la presidenta lo protege"

El exministro del Interior, Carlos Basombrío, arremetió contra el titular del Mininter, Juan José Santiváñez, por su "fallida" lucha contra el crimen organizado y señaló que aún así continuará siendo defendido por la presidenta Dina Boluarte.

Según Basombrío, la presidenta Dina Boluarte tiene un estrecha relación con el ministro del Interior debido a que, en los difundidos audios atribuidos a Santiváñez, se confirmaría que la mandataria estaría involucrada en actos irregulares. "Es un protegido", resaltó.

Sin embargo, Santiváñez no sería el único "protegido" de la presidenta. Y es que el exministro aseguró que la mandataria se ha encargado de evitar que su vocero presidencial tenga que cumplir con una detención preliminar.

Como se recuerda, la presidenta Dina Boluarte calificó como un "ministro valiente" a Juan José Santiváñez y cuestionó que sus detractores que no reconozcan los avances de su gestión. La mandataria aseguró que ella hace "oídos sordos a las palabras necias" y apuntó que está enfocada en trabajar por el país.

"Hay quienes no quieren reconocer estos avances. Ellos estarían felices si vieran a la presidenta Boluarte, a esta mujer andina, fracasar como gobierno, pero aquí está esta mujer que no se rinde y hace oídos sordos a las palabras necias y sigue trabajando por el Perú", declaró.

Asimismo, la presidenta Dina Boluarte afirmó que su gobierno no va a "regalar ministerios" y que quienes quieran trabajar en su gestión "tienen que ganarse el sueldo con el sudor de la frente". La jefa de Estado reiteró que sus críticos no la doblegarán "con sus mentiras y campañas de odio" y tildó de "meros rumores" a las noticia negativas en su contra.

"Solo hablan de noticias negativas, que muchas veces son meros rumores. Nuestros detractores no desean el progreso del país. Ya sabemos quienes son, pues no tenemos consultorías ni les vamos a regalar ministerios. Aquellos que quieren trabajar con esta mujer andina, tienen que ganarse el sueldo con el sudor de la frente y no que la plata les llegue fácil", agregó.