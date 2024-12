Ministro Maurate es criticado por delegar anuncio sobre aumento del sueldo mínimo a la Presidencia: Se lava las manos

19/12/2024 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista con Exitosa, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores del Perú (CUT), Julio César Bazán, criticó al ministro de Trabajo, Daniel Maurate, por delegar a la Presidencia la responsabilidad de realizar el anuncio sobre el aumento del sueldo mínimo.

Durante el diálogo con Pedro Paredes en Exitosa Perú, Bazán señaló que el titular de la cartera de Economía ha reiterado que será "técnicamente responsable", pero hasta la fecha no ha planteado ninguna medida concreta, lo que ha generado descontento entre los trabajadores.

"Lo que ha dicho el señor ministro en estos días es una repetición de lo que viene diciendo, prácticamente, todo el año. En realidad, no hay una intención real de incrementar el el sueldo mínimo. Los trabajadores estamos extrañadísimos por la manera de lavarse las manos", expresó para Exitosa.

CUT acusa a ministro Maurate de 'lavarse las manos'

El presidente de la CUT cuestionó la actitud del ministro, a quien acusa de "lavarse las manos" al delegar a la presidenta Dina Boluarte el anuncio de un eventual aumento. "El Ministerio de Trabajo debe asumir esta responsabilidad. No es posible que el ministro siga postergando decisiones importantes para los trabajadores", señaló.

Según Bazán, los gremios laborales propusieron inicialmente un aumento del sueldo mínimo a S/1800, cifra que responde al costo promedio de la canasta básica familiar. Sin embargo, tras negociaciones, redujeron su demanda a S/1300 con la esperanza de alcanzar un consenso.

Pese a ello, las discusiones en el Consejo Nacional de Trabajo no prosperaron, ya que el sector empresarial no propuso ningún incremento y mantuvo su postura de rechazo. "Los empresarios argumentan que no debería haber ningún aumento, priorizando sus ganancias sobre el bienestar de quienes producen. Esto perpetúa la precarización laboral", denunció.

Sueldos no cubren costo de canasta básica

Bazán considera que las autoridades no están cumpliendo con su deber de garantizar condiciones laborales dignas. El representante de CUT enfatizó que el incremento del sueldo mínimo es crucial para que los trabajadores cubrir sus necesidades básicas y contribuir al desarrollo económico del país.

Sus declaraciones se dan luego de que Maurate expuso que en breve se dará el anuncio sobre el aumento del sueldo mínimo indicando será la presidenta Dina Boluarte la que hará oficial la esperada noticia.

