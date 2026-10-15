Carlos Mesías declara improcedente pedido de Iturregui en la Comisión de Constitución y suspende debate

15/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

La Comisión de Constitución del Senado vivió una jornada de tensiones políticas luego de que su presidente, Carlos Mesías, declarara improcedente la moción de orden presentada por la senadora Patricia Iturregui. El pedido buscaba debatir los límites reglamentarios del Senado para modificar dictámenes provenientes de la Cámara de Diputados en torno al paquete de facultades legislativas.

Rechazo de moción reglamentaria y retiro de la oposición

El incidente parlamentario se originó durante la sesión matutina cuando la legisladora Patricia Iturregui intentó incorporar un debate sobre las atribuciones legislativas de la cámara alta. La presidencia de la comisión desestimó la solicitud bajo el argumento de que la convocatoria respondía a una agenda única y exclusiva.

"Las sesiones extraordinarias solo tienen un punto de agenda. Y el punto de agenda era el debate alrededor del pedido de facultades legislativas. De manera que la petición hecha por la senadora Patricia Iturregui era absolutamente improcedente", señaló Mesías.

Como consecuencia de esta negativa institucional, los parlamentarios de oposición abandonaron las instalaciones y no acudieron a la convocatoria pactada para las cinco de la tarde. Esta ausencia conjunta fue recriminada duramente por los legisladores oficialistas presentes en el hemiciclo de trabajo.

Pese a la inasistencia de los bloques contrarios al Ejecutivo, asesores de la oposición intentaron ingresar un documento ante la mesa directiva para revertir la situación reglamentaria. No obstante, dicho recurso administrativo fue tajantemente rechazado por los directivos de la comisión legislativa.

1. La secretaria técnica dice: 6 a favor, 5 en contra, 0 abstenciones. 2. Carlos Mesía afirma que fue "rechazada" la cuestión de orden (erroneamente). 3. Al notar su error, intenta añadir el voto de su colega. Vídeo sin cortes. 👇 https://t.co/0ghOf2FapO October 15, 2026

Suspensión de la sesión y repercusiones en el cronograma del Senado

La falta de consensos mínimos y la ausencia opositora impidieron que la comisión pudiera someter a votación el dictamen sobre el pedido de facultades legislativas. Con esta medida, el grupo de trabajo interrumpió formalmente sus labores sin alcanzar un acuerdo definitivo sobre el texto enviado por los diputados.

La interrupción del debate genera incertidumbre sobre los plazos previstos originalmente para la tramitación de la norma dentro del Poder Legislativo. En el calendario inicial se proyectaba que el pleno del Senado debatiera y votara la propuesta definitiva el próximo lunes 19 de octubre.

Las bancadas representadas en el parlamento analizan ahora nuevas estrategias políticas y jurídicas para destrabar el entrampamiento en torno a las competencias de revisión bicameral. Mientras tanto, la atención se centra en la reprogramación que la mesa directiva decida adoptar para destrabar la agenda pendiente.

En ese sentido, Carlos Mesías remarcó que la presidencia de la Comisión de Constitución actuó en estricto cumplimiento del reglamento interno al rechazar la moción y suspender la sesión ante la ausencia de los legisladores.