Ministro Requejo sobre debate de delegación de facultades: "Lo que ellos definan, tenemos un plan B"

15/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

El ministro de la Producción, Juan Carlos Requejo, se pronunció sobre el debate de la delegación de facultades en el Congreso y aseguró que el Ejecutivo cuenta con un plan alternativo, independientemente de la decisión que adopten los parlamentarios.

Requejo explica estrategia ante decisión del Congreso

Juan Carlos Requejo señaló que el Ejecutivo presentó 66 medidas en el marco de la solicitud de delegación de facultades legislativas y precisó que cuentan con un plan alternativo, independientemente de lo que se decida en el Congreso.

"Nosotros planteamos 66 medidas de ordenamiento como Ejecutivo. Si aprobaron más o menos, eso ya está en cancha del Congreso. Y según lo que ellos definan, nosotros tenemos un plan B", afirmó.

Gobierno continúa trabajando mientras espera decisión

Además, el titular de Producción remarcó que el Ejecutivo continúa trabajando mientras espera la aprobación del Congreso y mantiene una comunicación constante con las regiones para atender sus necesidades.

"Todos los que no se han incluído, se harán por la ley ordinaria. Quisiera precisar que el Ejecutivo está paralizado en base a una delegación de facultades. Venimos realizando un montón de normativas en todos los sectores. Estamos esperando la definición", indicó.

Requejo detalla pescados disponibles para los peruanos

Por otro lado, Requejo aclaró qué especies de pescado se encuentran disponibles actualmente en el mercado, ante las dudas sobre su oferta.

"La anchoveta no está disponible ahora, según informes del IMAPE. El calamar sigue disponible, pero se está dispersando. Apareció la cachema, la lisa, el tiburón y otras especies que se encuentran a disponiblidad de los peruanos", detalló.

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