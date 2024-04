Caso Rolex: Colegio de Abogados de Ayacucho solicita que se investigue a Wilfredo Oscorima

En entrevista con Exitosa, el decano del Colegio de Abogados de Ayacucho, Richard Almonacid, solicitó que se investigue al gobernador Wilfredo Oscorima, ello en el marco del caso Rolex de la presidenta de la República, Dina Boluarte.

En conversación con el programa "Informamos y Opinamos" conducido por Karina Novoa, el invitado apuntó que dicho pedido no es nada personal contra el titular del Gobierno Regional de Ayacucho y aseguró que no pueden quedarse en una situación de "pasividad".

"Nosotros no tenemos una cuestión nada en particular ni personal contra el señor gobernador Regional de Ayacucho. Lo que tenemos es una obligación como institución, a efectos de que pueda realizarse una investigación o incorporarse a una investigación (...) El Colegio de Abogados no puede quedarse en una situación de pasividad o silencio", declaró.