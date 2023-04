Cecilia García a Dina Boluarte: ¿Qué te cuesta expulsar a extranjeros indocumentados que cometen delitos en flagrancia en el Perú?

30/04/2023 / Exitosa Noticias / Política

La conductora de Exitosa, Cecilia García, arremetió este domingo contra la presidenta de la República, Dina Boluarte, por no disponer la expulsión inmediata de los extranjeros indocumentados que cometen delitos en flagrancia en el Perú, en el marco de la grave crisis migratoria que atraviesa el país.

En una nueva edición de 'En Defensa de la Verdad', la mujer de prensa se refirió al Decreto Supremo N° 003-2023/IN, el cual fue anunciado recientemente por la jefa de Estado mediante una conferencia de prensa y que busca regularizar a los migrantes que se encuentran en nuestro territorio.

Un plazo de 48 horas

"Hoy las fronteras han empezado a darnos una sensación de inseguridad muy grande que siempre hemos tenido y que muchos hemos desconocido. Están tratando de entrar a la fuerza y acá dentro se están incrementando las extorsiones, secuestros y cobro de cupos", declaró en nuestro medio.

"¿Y qué cara**s hace la presidenta? Sale con sus tibiezas a decir que tienen seis meses para explicar qué están haciendo, sí pues seis meses para seguir haciendo de las suyas. ¿Qué le costó poner en ese Decreto Supremo que cualquier ciudadano extranjero indocumentado que fuera encontrado en un delito flagrante, en 48 horas estaba puesto fuera de nuestro país?", agregó.

Culpabilidad de un delito

García indicó que un país "que se respeta" a sí mismo, "respeta su soberanía" y "respeta a los suyos", "toma decisiones contundentes". En ese sentido, afirmó que es "constitucional" realizar dicho proceso de expulsión, dejando en claro que no ha propuesto la expulsión de quien no se le haya probado la culpabilidad de algún delito.

"No estoy diciendo que si mañana se me ocurre encontrar a un indocumentado en la calle, lo expulso, no no no, pero sí a una persona que fue encontrada robando, cogoteando y atemorizando", expresó.

Manifestantes

Para García, la actual jefa de Estado ha demostrado con sus recientes acciones en materia migratoria que un delincuente extranjero "tiene más derechos humanos" que un manifestante peruano. "¿Qué contradicción social, legal y moral es esta?", criticó severamente.

Human Rights Watch

Como se recuerda, el pasado 26 de abril la organización internacional Human Rights Watch (HRW) emitió un informe en donde acusó al gobierno de Dina Boluarte de haber violado el derecho internacional durante las protestas en el Perú.

La entidad compartió un extenso y detallado texto donde asegura que fueron pacíficas la mayoría de las manifestaciones que se realizaron en contra de la administración de Boluarte Zegarra.