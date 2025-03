Cecilia García: Perú no ha tenido su primera mujer presidente, la primera no será títere de nadie

La conductora de Exitosa, Cecilia García, cuestionó a la jefa de Estado, Dina Boluarte, y aseguró que Perú aún no ha tenido a su primera mujer presidente de la República.

Durante 'En Defensa de la Verdad', la también abogada reconoció que la mandataria llegó al cargo por sucesión constitucional. Sin embargo, alertó de una presunta influencia de su entorno en la toma de decisiones del Ejecutivo.

Según indicó la letrada, Dina Boluarte permitiría que su hermano Nicanor y el premier Gustavo Adrianzén tengan la chance de decidir en el Gobierno. Incluso, recordó el paso de Alberto Otárola por la Presidencia del Consejo de Ministros.

"Perú no ha tenido hasta el día de hoy su primera mujer presidenta. Eso que quede clarísimo. (...) Lo que hoy tenemos es una persona que ostenta el cargo por una que ostenta el cargo por una sucesión constitucional, pero que no toma decisiones, no le interesa, está haciendo una posibilidad de tomar decisiones a su hermano Nicanor Boluarte, a Adrianzén, Otárola en su momento", indicó.