¿Vas a comprar una laptop? Conoce qué características necesitas según tus actividades y evita gastar de más

14/10/2026 / Exitosa Noticias / Tecnología

Elegir una laptop no siempre significa apostar por el equipo más potente o costoso. En Perú, durante el primer semestre de 2026, ingresaron más de 509 mil portátiles al mercado, mientras que el incremento en los costos de los componentes ya genera variaciones de precios de entre 10% y 15%.

Ante este panorama, conocer las diferencias entre los equipos tradicionales y los Chromebook puede ayudarte a encontrar una alternativa que se ajuste a tus actividades, presupuesto y necesidades de movilidad.

¿Qué laptop necesitas según tus actividades?

Antes de comprar una computadora portátil, es importante identificar para qué la utilizarás diariamente. No todos los usuarios necesitan la misma capacidad de procesamiento, por lo que definir tus tareas habituales puede ayudarte a evitar gastos innecesarios.

Si trabajas con edición de video en alta resolución, arquitectura, ingeniería, modelado 3D o videojuegos de última generación, necesitarás un equipo con mayor capacidad de procesamiento y, en muchos casos, una tarjeta gráfica dedicada. Estas características permiten ejecutar programas exigentes y trabajar con archivos pesados con mayor fluidez.

En cambio, si eres estudiante, trabajas en una oficina o realizas actividades centradas en el correo electrónico, las videollamadas, la navegación web y las plataformas de colaboración, podrías considerar una alternativa más ligera, diseñada para priorizar la autonomía y el trabajo en la nube.

Una opción en este segmento son los Chromebook, equipos que utilizan ChromeOS y están orientados principalmente al navegador Google Chrome y a los servicios en línea. Entre sus características destacan el arranque rápido, la duración de la batería y la sincronización con herramientas como Google Drive.

Además, estos dispositivos ofrecen compatibilidad con aplicaciones de Google, Android y Linux, lo que amplía sus posibilidades para estudiar y trabajar. Sin embargo, antes de elegir uno, conviene comprobar que los programas que utilizas sean compatibles con el sistema operativo.

Laptop

¿Qué debes evaluar antes de comprar una laptop?

Otro aspecto importante es el presupuesto. La Cámara de Comercio de Lima advirtió que el aumento de los costos globales de los componentes ya se traslada al mercado peruano, con variaciones iniciales de entre 10% y 15%. Por ello, comparar las características de los equipos antes de tomar una decisión cobra mayor relevancia.

Durante el primer semestre de 2026, Perú importó 509.074 laptops. De ese total, el 24,3% incorporó procesadores con unidades de procesamiento neuronal (NPU), diseñadas para ejecutar determinadas tareas de inteligencia artificial. La cifra superó el 17% registrado en el mismo periodo del año anterior, lo que evidencia la creciente incorporación de esta tecnología.

No obstante, contar con funciones de inteligencia artificial no significa que todos los usuarios necesiten un equipo con estas capacidades. La elección debe responder a las herramientas y actividades que realmente se utilizarán.

En el ámbito empresarial, también resulta importante considerar la seguridad y los costos de mantenimiento. Un estudio reportó que las organizaciones que implementaron ChromeOS obtuvieron un retorno de inversión del 208% y un valor presente neto de US$ 6,8 millones.

En conclusión, antes de comprar una laptop, compara el sistema operativo, la autonomía, el rendimiento y la compatibilidad con tus programas habituales. Elegir un equipo adecuado para tus necesidades puede ayudarte a aprovechar mejor tu presupuesto sin pagar por características que no utilizarás.