Guido Bellido plantea que candidatos presenten examen toxicológico y psiquiátrico para postular

19/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

El congresista Guido Bellido, quien busca la reelección ahora como candidato al Senado, presentó una propuesta que ha generado debate: que todos los postulantes a cargos públicos deban presentar un examen toxicológico y una evaluación psiquiátrica como requisito para participar en elecciones.

En diálogo con Exitosa, Bellido sostuvo que la medida es necesaria para garantizar que quienes aspiran a representar al país estén en condiciones óptimas.

"Es sumamente importante", enfatizó, añadiendo que su partido impulsará una serie de proyectos que incluyen también la obligatoriedad de contar con formación académica especializada en gestión pública para quienes ocupen cargos de elección popular.

El recuerdo del caso Castillo

La propuesta de Bellido no puede desligarse de un antecedente que él mismo protagonizó. Tras el fallido intento de golpe de Estado de Pedro Castillo en diciembre de 2022, Bellido salió en defensa del entonces presidente detenido, asegurando que este le había dicho que "no recordaba" haber leído el mensaje de disolución del Congreso.

En aquel momento, Bellido sugirió públicamente que se le practicara un examen toxicológico al expresidente para descartar que hubiera sido "inducido".

En su cuenta de X (antes Twitter), defendía este punto, asegurando que la lectura del mensaje a la Nación de Pedro Castillo "evidencia de que no se encontraba dentro de sus facultades", lo que se interpretó como un mensaje que sugería algún tipo de inducción por estupefacientes hacia el exmandatario.

El estado psicológico de P. Castillo al leer el mensaje a la nación evidencia de que no se encontraba dentro de sus facultades, ello hace presumir que pudo haber sido inducido, urge una prueba toxicológica y el Ministerio Público debe acceder a las cámaras de seguridad de palacio — Guido Bellido Ugarte (@GuidoBellidoU) December 8, 2022

Aunque nunca afirmó directamente que Castillo estuviera "drogado", la insinuación quedó instalada por lo evidente del mensaje y el pedido expreso de que Castillo pase por el examen toxicológico, a pesar de que, en su momento, los médicos legislas descartaran estas posibilidades.

Curiosamente, durante las sesiones del juicio oral, el propio expresidente aseguró que dio el mensaje de manera consciente, apelando a lo que llamó un "clamor popular", buscando desvincular a su entorno más cercano, incluida la entonces premier Betssy Chávez.

La aclaración de Bellido

Consultado recientemente sobre aquel episodio, Bellido matizó su postura, afirmando que nunca dijo expresamente que Castillo hubiese estado "drogado" al momento de dar su mensaje a la Nación, buscando diferenciar entre una sospecha y una afirmación directa.

"Yo nunca he indicado que Pedro Castillo haya sido drogado. Yo he puesto un tweet donde he solicitado que se pueda aplicar un examen toxicológico y que se revisen las cámaras de Palacio".

La iniciativa de exigir exámenes toxicológicos y psiquiátricos para candidatos abre un debate sobre los límites de los requisitos electorales.

Bellido sostiene que se trata de garantizar transparencia y confianza en las autoridades, pero sus antecedentes en el caso Castillo hacen que la propuesta se lea también como una continuidad de sus preocupaciones sobre la salud mental y la influencia externa en decisiones políticas.

La propuesta apunta a reforzar la confianza ciudadana en quienes buscan cargos públicos. Sin embargo, el recuerdo de sus declaraciones sobre Pedro Castillo y la insinuación de que pudo haber sido "inducido" generan dudas sobre la motivación detrás de la iniciativa.