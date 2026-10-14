Keiko Fujimori afirma que la Comisión de Alto Nivel "combate el delito anticipándose a las amenazas"

14/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta Keiko Fujimori participó en una ceremonia de ascenso excepcional por acción distinguida para suboficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP) en La Victoria. Durante la actividad, la mandataria remarcó que las acciones inmediatas se enfocarán en la labor de inteligencia preventiva.

Estrategia de inteligencia y acciones sostenidas contra el crimen

La jefa de Estado enfatizó que la lucha contra la delincuencia requiere un trabajo coordinado entre la Policía Nacional y los diversos ministerios. Durante su intervención, sostuvo que las intervenciones en las calles deben respaldarse con labores previas de investigación operativa.

"Debemos tener claro que la estrategia de lucha contra la criminalidad apuesta por la labor de inteligencia, coordinación y acciones sostenidas en la calle. Se está combatiendo el delito, anticipándose a las amenazas a fin de intervenir con mayor precisión y eficacia para poder desarticular a las organizaciones criminales y devolverles la seguridad a los ciudadanos", señaló.

Asimismo, la presidenta destacó que el despliegue policial en los puntos críticos de las ciudades se mantendrá de forma permanente. El objetivo central de esta medida es neutralizar las conductas delictivas antes de que se consoliden en perjuicio de la población.

Conformación de la comisión especial y liderazgo en el Consejo de Ministros

Para coordinar estas medidas de alcance nacional, el Poder Ejecutivo formalizó la creación de un grupo de trabajo multidisciplinario tras debatirlo en el Consejo de Ministros. La estructura de esta comisión involucra a las carteras clave vinculadas a la seguridad y la administración de justicia.

"Por eso se ha creado la Comisión de Alto Nivel para lograr la seguridad ciudadana, decisión que se ha tomado en el Consejo de Ministros para lograr una coordinación permanente en la que participen 5 ministros de Estado y la Comisión además está presidida por el propio primer ministro Luis Galarreta", indicó.

La presencia de cinco ministros de Estado busca garantizar una respuesta integral del Gobierno frente al avance de las organizaciones criminales. El liderazgo de la Presidencia del Consejo de Ministros asegurará la evaluación continua de los resultados obtenidos en las calles.

En ese sentido, la propuesta presentada por Keiko Fujimori plantea un esquema de trabajo conjunto entre el Ejecutivo y la Policía Nacional para abordar la problemática de la seguridad ciudadana mediante la prevención y la inteligencia.

Las autoridades del sector Interior supervisarán la efectividad de los operativos en las zonas de mayor incidencia. La efectividad del plan dependerá de la ejecución operativa de la comisión técnica y de los resultados que se obtengan en el combate a la delincuencia en los próximos meses.