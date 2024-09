Hija de Keiko sobre su abuelo Alberto Fujimori: "Siempre decía que Kenji era su engreído"

La hija de Keiko Fujimori, Kyara Vito Villanela, reveló que su abuelo Alberto Fujimori siempre solía decirle que Kenji era su engreído, por lo que no dudó en pedirle unas tiernas disculpas a su madre.

Durante su discurso en el responso de su abuelo Alberto Fujimori, Kyara brindó detalles de los secretos que su abuelo solía contarle, siendo uno de ellos el hecho de que su tío Kenji era el engreído y no su madre Keiko, como muchos peruanos quizá imaginaban al ser ella la encargada de representarlo en la política.

"En cuanto a su familia, aunque me duela decirlo y lo siento mamá, (mi abuelo) siempre me decía que Kenji era el engreído", dijo en un primer momento.

Si bien la hija de Keiko aseguró desconocer si aquella preferencia que tenía su abuelo por Kenji era simplemente porque se trataba del menor de todos los hermanos Fujimori Higuchi, no dudó en detallar que el expresidente jamás perdía la oportunidad de expresar lo orgulloso que estaba de él incluso en su etapa como vendedor de cosméticos de 'Oriflame'.

"No sé si era por ser el menor, pero siempre marcaba su cumpleaños (en el calendario) y no perdía la oportunidad de expresar lo orgulloso que estaba de él. Tanto así que incluso me compraba maquillaje de 'Oriflame' para apoyar a Érika y Kenji en sus ventas", agregó durante su discurso.