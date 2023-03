21/03/2023 / Exitosa Noticias / Política

El parlamentario Edwin Martínez acudió a participar de una mesa de trabajo con los consejeros sobre temas de Salud y Transporte, por lo que fue abordado por manifestantes que alegaron rechazar su gestión, esto en la ciudad de Arequipa.

Repentinamente, un hombre le arrojó un huevo y lo golpeó, por lo que el congresista enojado accionó de la misma manera, hasta el punto de que efectivos de la policía tuvieron que intervenir.

En imágenes del vídeo se puede observar a Martínez llegando a la violencia con el sujeto que lo habría agredido en un inicio, siendo varios segundos de los que estaban expuesto, por lo que las personas tuvieron que llamar a los policías para que esta acción de violencia se detuviera y no llegar a otros escenarios fatales.

Luego del hecho, para evitar más conflictos, el legislador de Acción Popular abordó su camioneta y se marchó con una sonrisa incomoda y con una de sus prendas rotas.

Ya había sido rechazado en Arequipa

La semana pasada, el congresista también había sido expulsado por pobladores de Arequipa por sus recientes declaraciones.

A un similar caso se expuso el congresista, de Acción Popular, Edwin Martínez, que llegó a dicha ciudad para la semana de representación, pero grande fue su sorpresa cuando los pobladores del distrito de Majes comenzaron a insultarlo y "echarlo" de su ciudad.

Pues en los exteriores del Gran Comedor Las Delicias, el legislador se enfrentó a un grupo de personas que rechazaban su presencia mediante gritos e insultos que le impedían salir del recinto.

"Están a costumbrados a vivir del pueblo. No te voy a tener miedo... como hombre he salido a marchar en defensa de la democracia, más de 50 muertos y no te importa. Vividor, tragas con la plata del estado. Ratero y delincuente, nos 'terruqueas' igual que los fujimoristas", gritó uno de los protestantes.

Por ello, el congresista no pudo evitar responder, por lo que en un mismo tono le reprendió:

"Quién ch.... te crees tú. ¡Ven solo huevón, ven!", expresó Martínez antes de insultarlo.

Las declaraciones recientes del parlamentario dijeron que en el distrito de Majes existía una "mano terrorista", habrían desencadenado el rechazo de los ciudadanos.

"En Arequipa hubo calma, no hubo muchos disturbios. Pero en Majes quemaron 3 fábricas y allí ha habido mano terrorista. Todo aquel que destruye la propiedad pública y privada, que quema la Fiscalía, el Poder Judicial es porque algo esconde ¿no? (...) utilizan estas marchas de la corrupción", manifestó en aquella ocasión.