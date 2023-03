Edwin Martínez pierde los papeles tras ser expulsado de Arequipa: "Ven solo, huev*n"

19/03/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

El congresista de Acción Popular, Edwin Martínez, llegó hasta la ciudad de Arequipa para realizar sus actividades por la semana de representación, pero grande fue su sorpresa cuando los pobladores del distrito de Majes comenzaron a insultarlo y "echarlo" de su ciudad.

A las fueras del Gran Comedor Las Delicias, el parlamentario se enfrentó a un grupo de personas que rechazaban su presencia y se lo hacían saber a través de gritos e insultos que le impedían salir del recinto.

"Están a costumbrados a vivir del pueblo. No te voy a tener miedo... como hombre he salido a marchar en defensa de la democracia, más de 50 muertos y no te importa. Vividor, tragas con la plata del estado. Ratero y delincuente, nos 'terruqueas' igual que los fujimoristas", reprendió uno de ellos con su megáfono.

El congresista no pudo mantener la calma y también se atrevió a responder en el mismo tono, exasperando aún más a los ciudadanos.

"Quién ch.... te crees tú. ¡Ven solo huevón, ven!", expresó Martínez antes de mentarle la madre.

Como se sabe, hace poco más de un mes el parlamentario declaró que en el distrito de Majes existía una "mano terrorista", lo que ha enfurecido a sus ciudadanos.

"En Arequipa hubo calma, no hubo muchos disturbios. Pero en Majes quemaron 3 fábricas y allí ha habido mano terrorista. Todo aquel que destruye la propiedad pública y privada, que quema la Fiscalía, el Poder Judicial es porque algo esconde ¿no? (...) utilizan estas marchas de la corrupción", manifestó en aquella oportunidad.

Intentó ratificarse

Al darse cuenta de sus declaraciones, el congresista Martínez intentó ratificar sus declaraciones al afirmar que el no se refería al "ciudadano común y corriente" que sale a las calles a manifestarse libremente. No obstante, en el mismo comentario afirmó que esas protestas son amparadas por la minería ilegal.

"Me ratifico: las huelgas han sido azuzadas y sostenidas, les guste (escucharlo) o no, por la minería ilegal; eso lo he dicho siempre. Yo no les he dicho terroristas al ciudadano común y corriente que sale a las calles. Le he dicho terrorista a aquel que ha tenido la sagacidad de incendiar fábricas y quemar vehículos", declaró.

Responde en redes

Tras lo acontecido, Edwin Martínez utilizó sus redes sociales para contestar a los cuestionamientos que se le vienen increpando.

A través de su cuenta de Facebook, compartió un mensaje en el que asegura que él esta trabajando para la "gente que lo necesita".

"José Llerena, de niño no tengo un pelo y te puedo demostrar que soy bien hombre cuando quieras. Ayudo a la gente que lo necesita, no al que tiene, como tú. Bendiciones", colocó como respuesta a un comentario de un usuario.

Minutos antes del incidente en Majes, Martínez aseguró algunos ideólogos de la izquierda -escondidos en protestas- solo abrazan odio y violencia, motivo por el cual los pobladores de Arequipa también se habrían enfurecido.