Gobierno aún no define eventual retiro del Perú del SIDH, afirma ministro de Justicia

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Alcántara, indicó este lunes en entrevista con Exitosa que la presidenta Dina Boluarte no se pronunció sobre la eventual salida del Perú del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) durante su mensaje a la Nación porque el tema aún está en análisis técnico.

"La presidenta no se ha podido pronunciar porque tanto los equipos del Ministerio de Justicia como los de Cancillería vienen discutiendo técnicamente las posibles consecuencias favorables o desfavorables que pueda tener esta situación. Por consiguiente, no podemos guiarnos todavía porque no tenemos una opinión definida al respecto", declaró Alcántara.