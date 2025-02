Congresista Lizarzaburu minimiza al Ministerio de la Mujer: "¿Por qué no hay un ministerio del hombre?"

El congresista Juan Carlos Lizarzaburu se refirió a la posibilidad de que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) sean fusionados en uno solo. El legislador minimizó al MIMP al sugerir que el Estado no lo necesita, y que si fuese así, también debería existir un "ministerio del hombre".

Durante el diálogo con la prensa, el parlamentario de Alianza para el Progreso (APP) fue consultado respecto a la probabilidad de que los referidos ministerios sean unificados. La pregunta surgió luego de que las actuales titulares de ambas carteras, Fanny Montellanos y Leslie Urteaga, confirmaron que la medida está evaluándose desde PCM.

En ese sentido, Lizarzaburu indicó que su postura sobre este tema se enfoca en la funcionalidad y los logros que tal medida obtenga. Sin embargo, y pese a que no se le consultó, descartó respaldar la creación de un nuevo ministerio que reemplace a ambos. Asimismo, cuestionó el rol del Ministerio de la Mujer, sugiriendo que la ausencia de un "ministerio del hombre" demostraría su irrelevancia en el Estado.