Congresista 'Mocha sueldo': María Acuña es denunciada por forzar a sus trabajadores a recortarse el salario

María Acuña, congresista de Alianza Para el Progreso (APP), fue acusada de forzar a sus trabajadores a recortarse el sueldo de sus trabajadores. La denuncia fue hecha por un extrabajador del despacho de la parlamentaria, quien se une a la cada vez más larga lista de congresistas 'Mocha sueldos'.

El denunciante fue identificado como Carlos Herrera, quien indicó que la política peruana pagaba el salario su sueldo cuando era el jefe de su despacho en Chiclayo mediante el recorte de una parte de la remuneración de otros trabajadores suyos. Al respecto, la congresista de APP fue consultada sobre la veracidad de la denuncia, a la que respondió que primero deben hallar pruebas.

"Eso tienes tú que demostrarme para que me hagas esa pregunta. Él tiene que demostrarte a ti para que tú me hagas esa pregunta. No voy a permitir que me chantajeen por esta coyuntura política", dijo la parlamentaria.