Congresista 'Mocha sueldos': Martha Moyano invoca a trabajadores del Congreso a denunciar recortes de salarios

En comunicación con Exitosa, la congresista de Fuerza Popular, Martha Moyano, invocó a los trabajadores del Congreso a denunciar posibles recortes de salario. La invitación de la parlamentaria tiene lugar luego de que salieran a la luz unos audios que comprometen a la también integrante del partido fujimorista, María Cordero, como autora de un nuevo caso de dicho delito.

Además, en el programa Hablemos Claro con Nicolás Lúcar, la política peruana recalcó que este tipo de acciones deben ser denunciadas al instante de su ejecución, ya sea en condición de víctima o testigo. Por esta razón, pidió a los trabajadores parlamentarios a no esperar para hacer público su caso.

"Quiero aprovechar el medio para decirle a todos los trabajadores que le sirven a la nación y sabe que el parlamentario está haciendo actos delincuenciales, cobrándoles, tienen que salir a decirlo. Díganlo. A ese trabajador parlamentario se le tiene que abrir un proceso reglamentario inmediatamente porque no puede estar coludido con este tipo de delitos", dijo a nuestro medio esta mañana.

En adición a ello, la congresista de Fuerza Popular reafirmó su postura en contra de este tipo de acciones y aseguró que tanto ella como el partido no tenían conocimiento del accionar de María Cordero. En ese mismo sentido, aseguró que la agrupación está dispuesta a separar integrantes con conducta delincuencial comprobada.

"De ninguna manera. Este es mi cuarto periodo y, como bancada y partido, no he conocido actos como este. Como Fuerza Popular, no nos interesa que podamos perder un miembro si es que son delincuentes y si han cometidos actos de este tipo. Está probado" , indicó.