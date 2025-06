Congreso: Comisión aprueba informe que niega red de prostitución, pero revela irregularidades en contrataciones

Este miércoles, 18 de junio, la Comisión de Fiscalización y Contraloría aprobó el informe final que descarta la existencia de una presunta red de prostitución dentro del Congreso de la República, pero revela irregularidades en contrataciones laborales dentro del Parlamento.

El documento obtuvo siete votos a favor, dos en contra y tres abstenciones. La investigación se inició tras el asesinato de Andrea Vidal Gómez, extrabajadora de la Oficina Legal y Constitucional, quien fue atacada por sicarios. Según la denuncia, su muerte estaría relacionada a una red de explotación sexual y posibles actos de corrupción presuntamente liderados por Jorge Luis Torres Saravia, quien en ese entonces era jefe de la mencionada oficina.

El texto concluye que no hay pruebas suficientes para que se confirme la existencia de una red de prostitución en el Poder Legislativo. Sin embargo, se identificaron irregularidades en la contratación de personal, sobre todo el referido a mujeres que no cumplían con los perfiles requeridos, así lo informó el titular del grupo de trabajo, Juan Burgos.

"Si bien no se ha podido determinar la existencia de conductas relacionadas a un contexto no acorde con la moral y las buenas costumbres, sobre todo ajenas a las albores del Parlamento, empero sea permitido evidenciar circunstancias que muestran la realización de contrataciones e incluso nombramientos de personas que no cumplían con los requisitos que exigían los perfiles para determinados puestos o cargos", expresó.