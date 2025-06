Patricia Benavides defiende su restitución en Ministerio Público: Asegura que fue por voto unánime de la JNJ

Sale a defenderse. Patricia Benavides aseguró que su restitución como titular del Ministerio Público se ha dispuesto debido a que los seis miembros habilitados de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) emitieron su voto a favor, lo que constituye unanimidad.

En diálogo con Canal N, la fiscal suprema indicó que su retorno a la institución ha respetado el principio exigido por la Ley del Procedimiento Administrativo General. Además, explicó que el magistrado Francisco Távara se excusó de participar en el informe oral y, por ende, no estuvo facultado a participar de la votación.

"El doctor Távara se excusó de intervenir en esa investigación él mismo, de mutuo propio, y no participó en el informe oral. Y, en la Ley del Procedimiento Administrativo se establece que, quien no participa en el informe oral, no puede entrar a votación", detalló.