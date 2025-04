Congreso: Junta de Portavoces rechaza pedido del canciller para informar sobre el asilo de Nadine Heredia

Tras el salvoconducto otorgado por el Gobierno del Perú a Nadine Heredia, el canciller Elmer Schialer envió un oficio al Congreso de la República solicitando el permiso de asistir al Pleno y explicar los motivos de la medida. No obstante, la Junta de Portavoces decidió, por unanimidad, rechazar tal pedido, limitando así que el ministro de Relaciones Exteriores acuda a la sede y justifique el asunto.

En declaraciones para Exitosa, el congresista Flavio Cruz, vocero de Perú Libre, confirmó que fue rechazada la solicitud de Schialer, argumentando que no se requiere la presencia del canciller. Además, remarcó que la acción tomada por el Ejecutivo debe ser aclarada desde la Comisión de Relaciones Exteriores.

"No era necesario que venga. Ese es un tema que se vio en el Ejecutivo y tendrán que responderlo como una responsabilidad. No se está negando el hecho que pueda informar ante el país, pero que no lo haga a través del Congreso, sino mediante la Comisión de Relaciones Exteriores", manifestó el congresista.