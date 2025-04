Dina Boluarte: Comisión de Fiscalización aprueba informe que plantea suspensión temporal de la presidenta

15/04/2025 / Exitosa Noticias / Política

La Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República aprobó, por mayoría, un informe preliminar que concluye que la presidenta Dina Boluarte habría incurrido en abandono de funciones, debido a una intervención quirúrgica presuntamente de carácter estético, realizada entre el 29 de junio y el 9 de julio de 2023.

Según el documento, la mandataria habría estado inhabilitada para ejercer sus funciones entre 2 y 12 días como consecuencia del procedimiento quirúrgico, afectando así la continuidad del mando y el normal desempeño de la más alta magistratura del país.

El informe también recomienda evaluar una suspensión temporal de Boluarte y plantea una posible infracción constitucional por no comunicar su ausencia al Congreso, tal como lo establece la Carta Magna.

El presidente de la comisión, Juan Burgos Oliveros (Perú Patriótico), precisó que el procedimiento incluyó colocación de hilos tensores, injerto de grasa, blefaroplastia y otros tratamientos faciales, según información contenida en el reporte operatorio. Este último, subrayó, forma parte de la historia clínica y constituye una prueba sustancial de la intervención.

¿Se vulneraron deberes constitucionales?

El informe destaca que durante el periodo en cuestión no se registraron actividades oficiales en la agenda presidencial y que la jefa de Estado habría permanecido internada más de dos días en la clínica Cabani, además de contar con 12 días de descanso médico.

A juicio de la comisión, esta ausencia no fue debidamente comunicada al Congreso ni al Consejo de Ministros. Así lo confirmó el ex presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, quien asistió nuevamente a la sesión del grupo parlamentario y declaró que la presidenta no le informó sobre el procedimiento médico, ni formal ni informalmente.

Además, el congresista Carlos Zeballos Madariaga (Bloque Magisterial) planteó que, dada la acumulación de casos como el de los relojes Rolex, el presunto cofre y la cirugía, se estaría configurando una incapacidad moral permanente. En esa línea, propuso que el informe preliminar incluya una recomendación para permitir que cualquier congresista pueda presentar una moción de vacancia presidencial.

¿Qué dijo Alberto Otárola ante la comisión?

Durante su presentación, Otárola también denunció ser víctima de seguimiento por parte de personal de inteligencia de la Policía Nacional del Perú, situación que calificó como un acto de acoso.

Asimismo, acusó al actual presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, de actuar como vocero del empresario Samir Villaverde, al respaldar públicamente acusaciones en su contra.

El informe preliminar aprobado por la Comisión de Fiscalización marca un nuevo capítulo en las investigaciones que involucran a la presidenta Dina Boluarte. El documento será evaluado por el Pleno del Congreso, que tendrá la responsabilidad de determinar si corresponde una suspensión temporal, el inicio de un proceso de vacancia o la desestimación de los cargos.