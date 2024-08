Congreso: Presentan moción que condena violación de derechos humanos y falta de transparencia en Venezuela

05/08/2024 / Exitosa Noticias / Política

Desde el Congreso presentaron de manera multipartidaria una moción que condena y rechaza la violación de derechos humanos en Venezuela, así como la falta de transparencia en el proceso electoral.

La misiva, que dispuso cuatro acuerdos, también expresó su respaldo al pueblo venezolano por defender la institucionalidad e invocar a la comunidad internacional para mantenerse vigilantes de lo que viene sucediendo en la nación llanera.

"1) Condenar la violación sistemática de los derechos fundamentales de los venezolanos por parte del gobierno de Nicolás Maduro (...) 2) Expresar nuestro más profundo respaldo al pueblo venezolano por su más persistente vocación cívica, democrática (...) 3) Rechazar de manera enérgica la falta de transparencia en los resultados oficiales de las elecciones presidenciales en Venezuela (...) 4) Invocar a la comunidad internacional y a las ligas de hermandad parlamentaria de la región", detallaron.

Fundamentos del Congreso

La propuesta fue interpuesta de conformidad con el artículo 68 del Reglamento del Congreso bajo los fundamentos de lo que vienen viviendo los venezolanos a manos de la represión de las fuerzas del orden del chavismo.

Asimismo, rememoraron lo resuelto por el Centro Carter que determinó que "el proceso no ha alcanzado los estándares internacionales de integridad electoral en ninguna de sus etapas" y entre otros sustentos.

Parlamentarios a favor de moción

Hasta la publicación de la nota, diez parlamentarios suscribieron el oficio, entre ellos los legisladores Susel Paredes y José Cueto.

Para Paredes, "esta moción lo que dice es que se resuelvan los problemas del proceso electoral, que no es transparente" al no publicar el Consejo Nacional Electoral las actas de los comicios. "La he firmado porque estoy de acuerdo con su contenido", sentenció.

Cueto también sustentó su postura, señalando que pese a que hubo veedores internacionales estos fueron a fin del régimen y "pagado por él", subrayando que si bien sus colegas de Perú Libre viajaron a la nación llanera no representa la posición del Parlamento.

"El hecho que se hayan autoproclamado como veedores sin serlo, han sido más una parte del lado del señor Maduro y pagado por él. Ya es una posición de parte, no es una posición ni del Congreso, seguramente de Perú Libre ¿no? Que tienen una afinidad ideológica con el señor Maduro, lo cual es una pena porque siempre hablan de democracia, pero todo el mundo sabe que el señor Maduro demócrata no es", recalcó.

En consecuencia de ello, desde el Congreso presentaron de manera multipartidaria una moción que condena y rechaza la violación de derechos humanos en Venezuela, así como la falta de transparencia en el proceso electoral.