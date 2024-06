Susel Paredes cuestiona viaje de Dina Boluarte a China: "Se va a comprar un Rolex bamba"

La congresista de la República, Susel Paredes, rechazó abiertamente el pedido de viaje a China de Dina Boluarte y, en medio de la sesión del Pleno del Congreso, afirmó que la presidenta iría al país asiático a comprarse un reloj Rolex bamba.

Las palabras de la integrante de la bancada de Cambio Democrático-JP tuvieron lugar en la tarde de este miércoles 05 de junio mientras formaba parte del debate que iba a definir si la jefa de Estado salía del Perú una vez más.

Al respecto, la parlamentaria expresó su preocupación por los fines de la mandataria en el país asiático y consideró como no necesario el viaje de Dina Boluarte a China entre el 23 y 30 de este mes.

Cabe decir que esta no fue la única intervención Susel Paredes en el debate de esta tarde en el Pleno del Congreso de la República.

Y es que, siguiendo esa misma línea, dio a conocer que había otro aspecto que le generaba preocupación: la posibilidad de que Dina Boluarte no regrese al país tras culminar sus actividades oficiales en China.

"Y otra cosa me preocupa señor presidente. Me preocupa que de ahí se vaya a cualquier parte, a alguna parte que no tenga tratado de extradición con el Perú. ¿Y después para ir a traerla cómo va a ser?", agregó.