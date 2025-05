Congreso: Presentan PL que propone una reducción temporal del IGV al 15% para "promover la inversión"

El congresista de la República, Ilich López, presentó un proyecto de ley que propone una reducción temporal del Impuesto General a las Ventas (IGV) al 15% para "promover la inversión" y "dinamizar la economía nacional".

La iniciativa contempla una tasa especial de IGV aplicable de manera temporal a todos los contribuyentes del sector empresarial, sean personas naturales o jurídicas sujetas a este impuesto.

Sin embargo, quedarían excluidas las empresas que integren grupos económicos que no cumplan ciertos criterios establecidos, así como aquellas con vínculos económicos con otras compañías, nacionales o extranjeras, que puedan invalidar el beneficio.

"No están comprendidas en la presente ley las empresas que, no obstante cumplir con las características definidas en el presente artículo, conformen grupo económico que en conjunto no reúnan tales características, tengan vinculación económica con otras empresas o grupos económicos nacionales o extranjeros", agrega la misiva.