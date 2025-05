Presidente de Progresemos acusa a Hernando de Soto: "Imagínese un político que no le gustan los animales"

El presidente del partido Progresemos, Paul Jaimes, ha señalado a su propio candidato a la Presidencia, Hernando de Soto, de ser un político que no tiene entre sus proyecciones alguna iniciativa en favor de los animales, supuestamente porque "no le gustan" las mascotas.

Hernando de Soto y Progresemos, la agrupación política a la que ahora pertenece, están enfrascados en una discusión. El último lunes, 26 de mayo, Paul Jaimes se presentó en Canal N y aseguró que el candidato a las Elecciones Generales 2026 no tiene amor por los perros ni se identifica con el símbolo animalista de su partido, que es representado por la figura de un pastor alemán.

"Tiene problemas de llevar este hermoso logo, que es el pastor alemán [...] Yo he hablado varias veces con él, pero no quiere aceptar el tema (del símbolo) ¿Ha escuchado algún solo mensaje a favor de los animales?", expresó.

En #NPortada , Paul Jaimes, presidente de Progresemos, acusó a Hernando de Soto de no gustarle los perros ni identificarse con el símbolo animalista del partido, representado por un pastor alemán: "Imagínese un político que no le gustan los animales" Mantente informado en la WEB... pic.twitter.com/ZSLjPZYcPd

Además, el presidente de Progresemos remarcó que en el territorio nacional existe una alta cifra de abandono de animales, así como también de asesinatos y maltratos en contra de las mascotas.

"Existe casi 8 millones de animales en abandono en el Perú. O sea, saque su línea, existen bestias en el Perú que han asesinado hace poco a animales [y cometen] maltrato constantemente. Llevamos en el pecho un perrito, con mucho orgullo. Entonces, imagínese que alguien sienta vergüenza y no esté orgulloso de llevar un perrito con mucho orgullo", precisó.

En tal sentido, consideró probable que sus más recientes declaraciones hagan "reflexionar" a su candidato presidencial, pues cuestionó que haya un político que no esté a favor de cuidar a los animales o el medioambiente.

"Y, de repente, después de esto lo hacemos reflexionar y sale con un mensaje a favor de los animales. Imagínese un político que no le gustan los animales o el medioambiente", detalló.

Hernando de Soto salió a responder a los cuestionamientos en su contra y se presentó en el set de dicho canal junto a su perrita de nombre "Poli". El candidato descartó enfáticamente que no tenga empatía por los animales.

"Somos inseparables, para decir la verdad [...] Poli va a estar campaña, lo que ella todavía no ha decidido es si se queda en Progresemos", afirmó.

Además, recordó que anteriormente tuvo varios perros de raza Chow Chow y consideró que las acusaciones en su contra fueron motivadas porque el presidente de Progresemos "no tenía otros argumentos".

Por otra parte, denunció que no se están respetando los acuerdos establecidos y le dio un ultimátum a Paul Jaimes para que firme un documento que formaliza su postulación presidencial y reestructura el control interno. De no suceder ello antes de este miércoles, 28 de mayo, aseguró que renunciará al partido político.

"Le doy hasta el miércoles para ver si lo firma o no [...] el tiempo necesario para firmar esto que me lo debe, o nos lo debe y se lo debe al país, hace 10 meses, porque él había acordado de firmar todo eso hace 10 meses", indicó.

Según explicó, la razón por la que "acelera" esto es que la ley establece que, una vez llegado el 11 de junio, está "vedada" la posibilidad de que un candidato pueda retirarse del partido al que pertenece.

"Es decir nos tienen enjaulados y yo no quiero que los candidatos se enjaulen como estoy yo actualmente [...] No hay razón para quedarse en un partido que no cumple la palabra", agregó.